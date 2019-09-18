Основной риск для "быков" до конца торгового дня - более глубокая коррекция цен на нефть - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились ниже ближайших поддержек (2820 и 1380 пунктов соответственно), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Основной риск для "быков" до конца торгового дня заключается в более глубокой коррекции цен на нефть, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.