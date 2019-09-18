Решение ФРС по процентной ставке может задать новые недельные тренды - FxPro

Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если ФРС не сменила коней на переправе и будет придерживаться той же линии, то на этот раз мы снова увидим сокращение ставки и неопределенные фразы о "неохотных смягчениях" в будущем. Мол, "не стоило бы, но надо"", - отмечают эксперты.

Такой подход, по мнению специалистов FxPro, способен запустить распродажу в краткосрочной перспективе и одновременно стать сигналом уверенности регулятора в национальной экономике. Также это станет плюсом в карму ФРС, которая продемонстрирует рынкам свою приверженность статистике, а не политическим настроениям и давлению Трампа. Если реализуется подобный сценарий, рубль окажется под усиленным давлением и уже к концу месяца вернется к 67 по USD/RUB.

"В целом, для российской валюты тон комментариев Пауэлла и его коллег крайне важен, поскольку затрагивает не только динамику пары с долларом, но и нефть, курс которой оценивается в USD, - отмечают аналитики FxPro. - В то же время, спрос на рисковые активы часто возрастает именно в периоды ослабления американской валюты".

Впрочем, Федрезерв может оказаться достаточно мягким и объявит о снижении ставок и запуске QE по примеру ЕЦБ, предполагают эксперты FxPro. Тогда это рискует запустить продолжительный тренд на ослабление доллара, спустить с тормозов новый виток спроса на рубль, а также вызвать ралли на фондовых и сырьевых рынках.

"Если так, то вывод напрашивается сам собой. ФРС не удалось вынести никаких уроков после мирового финансового кризиса. Сейчас процентные ставки на долговых рынках находятся вблизи исторических минимумов в Европе, Японии и США, но экономике это не помогает. Темпы роста во всех трех регионах - ниже средних. Получается, что дальнейшее сокращение ставок может оказаться не более чем временным латанием дыр. Проблемы же при этом будут накапливаться. А рубль - расти", - заключают аналитики FxPro.