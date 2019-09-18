Слабая активность инвесторов в среду объясняется ожиданием заседания Федрезерва - УК "Райффайзен Капитал"

Российский фондовый рынок в среду, 18 сентября, торгуется без ярко выраженной динамики после слишком активного начала недели, мировые фондовые площадки также показывают скромную динамику, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Слабая активность инвесторов сегодня объясняется, по мнению аналитика компании Софии Кирсановой, ожиданием заседания Федрезерва, которое стартует сегодня после закрытия российского и европейского рынков.

"Поскольку консенсус показывает 100%-ную уверенность участников торгов в понижении ставки ФРС в сентябре, основной вопрос и сомнения инвесторов вызывают риторика Дж.Пауэлла, которая прояснит, чего ждать на последующих заседаниях регулятора, - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал". - Однако, на наш взгляд, решение ФРС на сегодняшней встрече тоже нельзя назвать очевидным: не только принимая во внимание более сильную статистику по инфляции и розничным продажам в США, но и учитывая понижение градуса напряжённости в американо-китайском торговом противостоянии, а именно готовность обеих сторон продолжать торговые переговоры и даже идти на взаимные уступки".

Главным фактором, который может повлиять на решение Дж.Пауэлла понизить ставку сегодня, остается давление со стороны Д.Трампа, поскольку есть ненулевая вероятность, что в случае сохранения ставки на прежнем уровне американский президент снова инициирует эскалацию торговой войны с Китаем, обрушив фондовые рынки, и обвинив во всем ФРС.

"Отечественный рынок, безусловно, также находится под влиянием внешнего новостного фона, однако на него в неменьшей степени влияет и динамика нефтяных котировок, которые сегодня слабо подрастают после вчерашней коррекции вниз, - указывает София Кирсанова. - После того, как министр энергетики Саудовской Аравии заверил, что страна восстановит большую часть потерянной добычи уже до конца месяца, цена "черного" золота вернулась к уровням начала прошлой недели до падения на слухах о возможном соглашении между Ираном и США. И теперь внимание инвесторов снова переключилось на статистику: данные API указали на небольшое, но увеличение запасов в США на прошлой неделе (+0,6 млн баррелей), в то время как аналитики ожидали сокращения запасов после четырехнедельной серии роста, что и поддерживает цену Brent сегодня".