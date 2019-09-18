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18 сентября 2019 года 14:36
Слабая активность инвесторов в среду объясняется ожиданием заседания Федрезерва - УК "Райффайзен Капитал"
Российский фондовый рынок в среду, 18 сентября, торгуется без ярко выраженной динамики после слишком активного начала недели, мировые фондовые площадки также показывают скромную динамику, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Слабая активность инвесторов сегодня объясняется, по мнению аналитика компании Софии Кирсановой, ожиданием заседания Федрезерва, которое стартует сегодня после закрытия российского и европейского рынков. "Поскольку консенсус показывает 100%-ную уверенность участников торгов в понижении ставки ФРС в сентябре, основной вопрос и сомнения инвесторов вызывают риторика Дж.Пауэлла, которая прояснит, чего ждать на последующих заседаниях регулятора, - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал". - Однако, на наш взгляд, решение ФРС на сегодняшней встрече тоже нельзя назвать очевидным: не только принимая во внимание более сильную статистику по инфляции и розничным продажам в США, но и учитывая понижение градуса напряжённости в американо-китайском торговом противостоянии, а именно готовность обеих сторон продолжать торговые переговоры и даже идти на взаимные уступки". Главным фактором, который может повлиять на решение Дж.Пауэлла понизить ставку сегодня, остается давление со стороны Д.Трампа, поскольку есть ненулевая вероятность, что в случае сохранения ставки на прежнем уровне американский президент снова инициирует эскалацию торговой войны с Китаем, обрушив фондовые рынки, и обвинив во всем ФРС. "Отечественный рынок, безусловно, также находится под влиянием внешнего новостного фона, однако на него в неменьшей степени влияет и динамика нефтяных котировок, которые сегодня слабо подрастают после вчерашней коррекции вниз, - указывает София Кирсанова. - После того, как министр энергетики Саудовской Аравии заверил, что страна восстановит большую часть потерянной добычи уже до конца месяца, цена "черного" золота вернулась к уровням начала прошлой недели до падения на слухах о возможном соглашении между Ираном и США. И теперь внимание инвесторов снова переключилось на статистику: данные API указали на небольшое, но увеличение запасов в США на прошлой неделе (+0,6 млн баррелей), в то время как аналитики ожидали сокращения запасов после четырехнедельной серии роста, что и поддерживает цену Brent сегодня".
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18 сентября 2019 года 18:27
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила... читать дальше
.18 сентября 2019 года 17:36
Большинство участников финансовых рынков ожидают, что ФРС США (FOMC) снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75-2,00%, сообщается в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В среду завершается заседание Комитета по операциям на открытом... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:55
Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:45
Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer
Ситуация в Саудовской Аравии продолжает доминировать в заголовках новостей. Цены на нефть упали ниже 65 долл. США за баррель на сообщениях о том, что добыча может восстановиться быстрее, чем ожидалось, говорится в комментарии Julius Baer. Во время официального брифинга министр энергетики... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:58
В среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, скорее всего, примет решение снизить коридор целевой процентной ставки на 25 б.п. до 1,75% -2%, что полностью соответствует ожиданиям рынка, сообщается в комментарии Julius Baer. "Шансы на более... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:06
По итогам заседания ФРС США в среду, 18 сентября, доллар может укрепиться и уйти ниже отметки 1,10 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ключевым событием на глобальных площадках в среду выступает предстоящее заседание ФРС (21:00 мск) и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:55
Несмотря на то, что комментарии Саудовской Аравии частично нейтрализовали панику на энергетическом рынке, вопросы безопасности нефтяной инфраструктуры и поиска ответственных за атаку остаются открытыми, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:46
И в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после воздушной атаки в Саудовской Аравии в прошедшую субботу, говорится в обзоре Уралсиба. Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман заявил во вторник... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:14
Заявления Саудовской Аравии о готовности восстановить добывающие мощности к концу месяца и исполнить свои контрактные обязательства по поставкам нефти привели к снижению нервозности на нефтяном рынке и резкому падению котировок, с возвратом цен на нефть Brent в зону 60-65 долл./барр., сообщается... читать дальше
.18 сентября 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
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