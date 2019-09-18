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18 сентября 2019 года 12:51
ИСПРАВЛЕНО: Программа обратного выкупа акций АФК "Система" на сумму 3 млрд руб. позитивна в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
(в заголовке и первом абзаце исправлено название: не АФК "Системы", а АФК "Система") Новость АФК “Система” о запуске программы обратного выкупа акций на сумму 3 млрд руб.позитивна в краткосрочной перспективе, однако рынок отреагировал на нее чрезмерно сильно, говорится в обзоре Альфа-банка. АФК "Система" объявила о запуске программы обратного выкупа акций на общую сумму 3 млрд руб. или до 300 млн акций. Новость, по мнению аналитиков банка, позитивна в краткосрочной перспективе, однако вызывает вопросы, учитывая уже высокую цену акций, высокий долг компании и ограниченные возможности по дивидендным выплатам. Программа обратного выкупа продлится до конца февраля 2020 г. Компания намерена использовать акции в основном в корпоративных целях, в том числе на долгосрочную программу мотивации менеджмента. 300 млн акций эквивалентно 3,1% размещенных акций и 9,6% акций в свободном обращении (из 32%). 3 млрд руб. соответствует 2,4% рыночной капитализации компании на момент закрытия рынка во вторник. Источником этой суммы (3 млрд руб.) могут стать дивиденды за 1П19 компании МТС (8 млрд руб.), которые АФК "Система" компания получит не позже декабря. "Мы считаем новость позитивной в краткосрочной перспективе, однако полагаем, что рынок отреагировал на нее чрезмерно сильно: вчера акции компании подорожали на 3,3%, что привело к увеличению рыночной капитализации компании на 3,9 млрд руб. Тем не менее, данное решение вызывает у нас вопросы: учитывая, что акции торговались на своих максимумах за последние два года после июльского ралли, мы не видим логики в обратном выкупе на этих уровнях котировок, в то время когда менеджмент говорит о том, что компания ограничена в средствах на дивидендные выплаты и снижение долга. Другой причиной может быть то, что акции АФК "Система" нужны на цели какой-либо сделки с участием акционерного капитала, однако мы не видим никаких подобных сделок на горизонте. Складывается впечатление, что обратный выкуп является компромиссным решением, своего рода вознаграждением акционерам: компания, судя по всему, не готова возобновить дивидендные выплаты в соответствии со своей дивидендной политикой, которая предусматривает наличие примерно 11,5 млрд руб. денежных средств, но в то же время не желает разочаровать миноритарных акционеров. Таким образом, мы считаем, что позитивных новостей о дивидендах до конца этого года ожидать не стоит", - отмечают специалисты Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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18 сентября 2019 года 18:27
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