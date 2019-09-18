Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer

Ситуация в Саудовской Аравии продолжает доминировать в заголовках новостей. Цены на нефть упали ниже 65 долл. США за баррель на сообщениях о том, что добыча может восстановиться быстрее, чем ожидалось, говорится в комментарии Julius Baer.

Во время официального брифинга министр энергетики королевства сумел убедить рынки в том, что добыча сырья вернется на прежние уровни к концу сентября, а все объемы топлива будут поставлены потребителям в соответствии с договоренностями. "Это подтверждает наш "мягкий" сценарий, - отмечает лавный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Существенные запасы и свободные мощности выглядят достаточными, чтобы полностью компенсировать перебои".

Тогда как неопределенность в отношении ущерба от атак снижается, геополитическая неопределенность постепенно нарастает. Прошедшие выходные обнажили уязвимость нефтяных активов на Ближнем Востоке, и серьезная угроза шока для экономики со стороны нефтяного сектора, по мнению экспертов Julius Baer, должна умерить любую резкую реакцию игроков.

Многие наблюдатели говорят о сохранении в будущем премии за риск в котировках "черного золота". Однако мы с трудом разделяем эту позицию по одной простой причине: цена уравновешивает спрос и предложение. Производители не заботятся о премии за риск, а просто наращивают объемы добычи, когда цены привлекательны для этого. Прошедшие месяцы показали, что при котировках выше 60 долл. США за баррель и в условиях слабой экономики и низкого спроса на рынке формируется избыточное предложение. Мы подтверждаем нейтральный взгляд на сектор и долгосрочный прогноз цен", - резюмирует Норберт Рюкер.