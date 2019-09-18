Sberbank CIB повысил оценку ADR Норникеля на 7%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $26,90 до $28,90 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Повторное введение в Индонезии запрета на экспорт бедных никелевых руд с 2020 года (на два года раньше, чем изначально планировалось), вероятно, усилит дефицит на рынке в 2020-2021 годах. Хотя потенциально ускоренное наращивание производства никеля в Индонезии ослабит давление на поставки в 2021 году, рост рынка электромобилей может превысить ожидания и в дальнейшем поддержать цены на никель", - говорится в отчете.

"Мы подняли свой прогноз цены на никель на 2020-2021 годы до $16 500 за тонну, вследствие чего повышаем наши ожидания по прибыли "Норникеля": наша оценка EBITDA на 2019 и 2020 годы теперь соответственно на 6% и 18% выше консенсус-прогноза. Мы считаем, что бумаги компании котируются на невысоких уровнях по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA на 2020 год" равному 5,5х и с дивидендной доходностью 13%, выплата которых ожидается в 2020 году", - пишут эксперты Sberbank CIB.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $26,21 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,42 за штуку.