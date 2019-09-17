Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR Северстали до "покупать" после переоценки сектора

Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре банка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Между тем для акций Evraz, а также GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация "покупать" аналитиками была подтверждена.