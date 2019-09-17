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17 сентября 2019 года 16:57
На этой неделе не стоит спешить и ожидать существенной коррекции в ценах нефть - ИК "ФИНАМ"
Рост цен на нефть пока не является "смертельным" для мирового экономического роста, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Аналитики отмечают наличие проблем для мировой экономики при росте цен на "черное золото" выше 100 долларов за баррель. Основным бенефициаром роста нефтяных котировок является сланцевый сектор США , который сможет нарастить объемы добычи при росте маржинальности бизнеса. На этой неделе не стоит спешить и ожидать существенной коррекции в ценах нефть, геополитические риски и неопределенность в отношениях Вашингтона и Тегерана заложили неплохую поддержку углеводородам.
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17 сентября 2019 года 18:24
События в Саудовской Аравии потрясли нефтяной рынок, при этом точных данных по объему ущерба пока нет, и в секторе царит неопределенность, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики Julius Baer видят два сценария развития ситуации. "В лучшем случае, ущерб коснется в основном... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:01
Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer
В ближайшие месяцы наиболее вероятно повышение доходностей и ускорение темпов роста прибылей в нефтегазовом секторе, а недооцененные бумаги, включая эмитентов из нефтегазовой отрасли, будут показывать хороший рост в такой конъюнктуре вне зависимости от состояния нефтяных цен в среднесрочной... читать дальше
.17 сентября 2019 года 14:22
Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к резкому росту котировок золота. Цены поднялись на 1,5%, но в понедельник так и не смогли преодолеть психологически важную отметку в 1500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Драгоценный металл рассматривается в... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:38
"История подсказывает, что скачок в росте цены на нефть будет непродолжительным. Насколько долго он может продлиться, будет зависеть от того, как быстро Aramco сможет восстановить добычу и будет ли компания реагировать каким-то образом на эту атаку. Пока ясно одно – атака устанавливает новую... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:07
Усиление напряженности на Ближнем Востоке, снижение вероятности улучшения отношений США и Ирана, а также уязвимость саудовской нефтяной инфраструктуры перед предстоящим IPO Aramco, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен выше $70 за баррель, сообщается в комментарии руководителя аналитического... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:00
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:33
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:21
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.16 сентября 2019 года 17:54
Котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели, а дальнейшая их динамика будет зависеть от масштаба последствий, которые Саудовская Аравия объявит в ближайшее время, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. На... читать дальше
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