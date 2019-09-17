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17 сентября 2019 года 17:17
Ренессанс Капитал прогнозирует ускорение экономики РФ в 2020г до 2,6%, ожидает начала перехода к политике роста
Рост российского ВВП в 2020 году может превысить консенсус-прогноз и составить 2,6%, сообщили журналистам директор, главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и аналитик, экономист инвесткомпании по России и СНГ Андрей Мелащенко. Эксперты ожидают, что следующий год может ознаменоваться началом перехода от политики стабильности к политике роста. "В 2020 году мы ждем восстановления роста ВВП РФ до 2,6% (консенсус-прогноз составляет 1,7%), при этом потребительский и инвестиционный спрос должны вырасти на 2,9% и 3,6% соответственно. Такое всестороннее восстановление будет обусловлено как циклическими, так и структурными факторами, а именно: долгожданным смягчением бюджетной и денежной-кредитной политики, эффектом пенсионной реформы и реализацией национальных проектов", - считают экономисты. При этом, по их оценкам, рост ВВП РФ в 2019 году не достигнет 1% в свете ряда неблагоприятных факторов, таких как повышение НДС, сочетание по-прежнему относительно жесткой направленности денежно-кредитной и бюджетной политики, а также снижение экспортных потоков. Между тем экономисты выделили ряд ключевых поворотных моментов в 2019-2020 годах, которые будут способствовать росту российской экономики. "Мы считаем, что в течение 2019-2020 годов будет пройдено четыре поворотных момента. Во-первых, 2019 год станет первым за пять последовательных лет годом, когда бюджетные расходы в реальном выражении вырастут. Государственные расходы сдержанно росли на протяжении первого полугодия, существенно отставая от роста доходов бюджета, однако, на наш взгляд, их рост должен ускориться в четвертом квартале. Этот бюджетный стимул транслируется в экономическую активность уже в 2020 году", - поделились своим мнением эксперты. Как они отметили, рост бюджетных расходов сдерживался отчасти из-за более медленной реализации национальных проектов, а также из-за традиционной сезонности (существенная часть расходов приходится на конец года). "Во-вторых, мы считаем, что 2020 год может стать годом, на протяжении которого будет проводиться нейтральная денежно-кредитная политика - впервые с начала 2014 года. Согласно нашим прогнозам, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку - с текущих 7% до 6,75% на конец 2019 года, и затем до 6,25% к середине 2020 года. В-третьих, 2019 год будет отмечен самым сильным сокращением трудоспособного населения за последние двадцать лет, но мы полагаем, что повышение пенсионного возраста, начатое в этом году, позволит заметно улучшить эту динамику в последующие годы. Наконец, четвертое, сумма ликвидных активов в Фонде национального благосостояния превысит в 2020 году 7%-ный порог, а значит, обеспечит возможности для поддержания роста за счет дополнительных бюджетных инвестиций", - высказались экономисты. По их предположениям, инфляция в РФ достигнет 4,1% в годовом выражении в декабре 2019 года и опустится ниже целевого уровня ЦБ РФ в 4% в 2020 году, достигнув 3,8%. Прогноз курса рубля от "Ренессанс Капитала" составляет 66,5 руб./$1 в конце 2019 года и 67,1 руб./$1 в среднем в 2020 году.
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