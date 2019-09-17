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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост российских индексов всецело зависит от ситуации на американском рынке, заявлений ФРС и геополитической напряженности - ИК "ФИНАМ"
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17 сентября 2019 года 16:43
Рост российских индексов всецело зависит от ситуации на американском рынке, заявлений ФРС и геополитической напряженности - ИК "ФИНАМ"
Рост российских индексов и обновление исторического максимума в текущих условиях скорее бы сигнализировали о близком развороте и существенной коррекции. Текущая консолидация индексов вполне уместна, так что можно рассчитывать не только на обновление исторического максимума по индексу МосБиржи, но и на продолжение роста, отмечает в комментарии ИК "ФИНАМ" директор по стратегии Ярослав Кабаков. Однако рост российских индексов всецело зависит от ситуации на американском рынке, заявлений ФРС и геополитической напряженности. Фьючерсы на американские фондовые индексы указывают на очередной день консолидации, в том числе из-за распродаж на рынках Азии и Европы в условиях роста геополитических рисков в ожидании результатов заседания ФРС США. Вероятность формирования на фондовых площадках нового целенаправленного импульса существенно возросла.
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17 сентября 2019 года 18:24
События в Саудовской Аравии потрясли нефтяной рынок, при этом точных данных по объему ущерба пока нет, и в секторе царит неопределенность, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики Julius Baer видят два сценария развития ситуации. "В лучшем случае, ущерб коснется в основном... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:01
Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer
В ближайшие месяцы наиболее вероятно повышение доходностей и ускорение темпов роста прибылей в нефтегазовом секторе, а недооцененные бумаги, включая эмитентов из нефтегазовой отрасли, будут показывать хороший рост в такой конъюнктуре вне зависимости от состояния нефтяных цен в среднесрочной... читать дальше
.17 сентября 2019 года 14:22
Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к резкому росту котировок золота. Цены поднялись на 1,5%, но в понедельник так и не смогли преодолеть психологически важную отметку в 1500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Драгоценный металл рассматривается в... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:38
"История подсказывает, что скачок в росте цены на нефть будет непродолжительным. Насколько долго он может продлиться, будет зависеть от того, как быстро Aramco сможет восстановить добычу и будет ли компания реагировать каким-то образом на эту атаку. Пока ясно одно – атака устанавливает новую... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:07
Усиление напряженности на Ближнем Востоке, снижение вероятности улучшения отношений США и Ирана, а также уязвимость саудовской нефтяной инфраструктуры перед предстоящим IPO Aramco, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен выше $70 за баррель, сообщается в комментарии руководителя аналитического... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:00
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:33
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:21
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.16 сентября 2019 года 17:54
Котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели, а дальнейшая их динамика будет зависеть от масштаба последствий, которые Саудовская Аравия объявит в ближайшее время, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. На... читать дальше
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