Рост российских индексов всецело зависит от ситуации на американском рынке, заявлений ФРС и геополитической напряженности - ИК "ФИНАМ"

Рост российских индексов и обновление исторического максимума в текущих условиях скорее бы сигнализировали о близком развороте и существенной коррекции. Текущая консолидация индексов вполне уместна, так что можно рассчитывать не только на обновление исторического максимума по индексу МосБиржи, но и на продолжение роста, отмечает в комментарии ИК "ФИНАМ" директор по стратегии Ярослав Кабаков. Однако рост российских индексов всецело зависит от ситуации на американском рынке, заявлений ФРС и геополитической напряженности. Фьючерсы на американские фондовые индексы указывают на очередной день консолидации, в том числе из-за распродаж на рынках Азии и Европы в условиях роста геополитических рисков в ожидании результатов заседания ФРС США. Вероятность формирования на фондовых площадках нового целенаправленного импульса существенно возросла.