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17 сентября 2019 года 14:22
События в Саудовской Аравии поддерживают рост золота - Julius Baer
Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к резкому росту котировок золота. Цены поднялись на 1,5%, но в понедельник так и не смогли преодолеть психологически важную отметку в 1500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Драгоценный металл рассматривается в качестве инструмента хеджирования от неопределенности в плане инфляции, которая выросла в результате событий в выходные. Одновременно с этим повысились геополитические риски, поскольку вероятность повторения нападений сохраняется. "Тем не менее, для долгосрочного эффекта на рынок золота нефтяные цены должны подняться значительно сильнее, - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - На уровне выше 80 долл. США за баррель котировки спровоцируют инфляционный шок, который ударит по экономике и замедлит рост глобального ВВП. Во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году (последний эпизод в истории, когда рынок "черного золота" столкнулся со значительными проблемами на стороне поставок) золото подорожало за пару дней примерно на 10%, но в течение следующих недель сильно подешевело несмотря на эскалацию вооруженного противостояния". Не принимая во внимание события в Саудовской Аравии, эксперт Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на золото. "По-прежнему неустойчивая динамика мировой экономики, относительно большой риск новой эскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и прогноз мягкой денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков создают благоприятную фундаментальную картину на рынке, - отмечает Карстен Менке. - Спрос на безопасные активы должен оставаться высоким, что будет подталкивать цены вверх, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. На более отдаленном горизонте динамика золота будет во многом зависеть от того, поможет ли монетарная политика преодолеть замедление экономического роста и избежать рецессии".
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17 сентября 2019 года 18:24
События в Саудовской Аравии потрясли нефтяной рынок, при этом точных данных по объему ущерба пока нет, и в секторе царит неопределенность, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики Julius Baer видят два сценария развития ситуации. "В лучшем случае, ущерб коснется в основном... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:01
Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer
В ближайшие месяцы наиболее вероятно повышение доходностей и ускорение темпов роста прибылей в нефтегазовом секторе, а недооцененные бумаги, включая эмитентов из нефтегазовой отрасли, будут показывать хороший рост в такой конъюнктуре вне зависимости от состояния нефтяных цен в среднесрочной... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:38
"История подсказывает, что скачок в росте цены на нефть будет непродолжительным. Насколько долго он может продлиться, будет зависеть от того, как быстро Aramco сможет восстановить добычу и будет ли компания реагировать каким-то образом на эту атаку. Пока ясно одно – атака устанавливает новую... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:07
Усиление напряженности на Ближнем Востоке, снижение вероятности улучшения отношений США и Ирана, а также уязвимость саудовской нефтяной инфраструктуры перед предстоящим IPO Aramco, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен выше $70 за баррель, сообщается в комментарии руководителя аналитического... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:00
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:33
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:21
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.16 сентября 2019 года 17:54
Котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели, а дальнейшая их динамика будет зависеть от масштаба последствий, которые Саудовская Аравия объявит в ближайшее время, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. На... читать дальше
.16 сентября 2019 года 17:19
Коррекция на рынке государственных облигаций США может приостановиться перед заседанием ФРС - Julius Baer
Коррекция на рынке государственных облигаций может приостановиться перед заседанием ФРС США в эту среду, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем, что рецессию удастся избежать, и продолжаем отдавать предпочтение кредитному риску в сравнении с риском дюрации, хотя частично... читать дальше
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