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17 сентября 2019 года 13:32
Рубль продают после роста - FxPro
Российская валюта во вторник после обеда сдает позиции в парах EUR/RUB и USD/RUB, не сумев развить наступление по стопам нефти, сообщается в комментарии FxPro. "Как и следовало ожидать, на текущих уровнях вблизи 70 за евро и ниже 64 за доллар активизировались продажи, - отмечают аналитики FxPro . - Причем это ралли российской валюты в значительной степени истощило краткосрочный потенциал роста, сделав рубль уязвимым перед фиксацией прибыли. Нельзя также упускать из виду ослабление связки "нефть-рубль" и укрепление взаимоотношений "мировые рынки-рубль". Сегодня с утра азиатские индексы теряют позиции как вследствие слабой статистики, так и за счет все того же скачка котировок Brent. Оба этих фактора заставляют требовать от регуляторов и правительств больше стимулирующих мер. Особое внимание в данном случае, по мнению экспертов FxPro, может быть уделено ФРС. От того, как американский ЦБ отреагирует на повышение цен на энергоресурсы, может зависеть дальнейшая динамика рублевых пар. Ранее мы видели, что ЕЦБ сумел вдохнуть жизнь в график отечественной валюты. "Финальные месяцы года проходят под флагом повышенных бюджетных расходов и зачастую приводят к ослаблению российской валюты, - заключают аналитики FxPro. - Помимо этого, в рыночные котировки доллара уже заложено снижение ставок на завтрашнем заседании, а потому реакция рынка может оказаться весьма ограниченной. Среди внутренних факторов стоит также учесть, что высокие цены на нефть, вероятно, повлекут за собой еще более решительное смягчение политики Банка России, что также будет подтачивать привлекательность российской валюты в качестве доходного инструмента". По мнению экспертов компании. в перспективе недели, USR/RUB может вернуться в область 64,50, а EUR/RUB - вновь попробовать забраться выше 71,00.
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17 сентября 2019 года 18:24
События в Саудовской Аравии потрясли нефтяной рынок, при этом точных данных по объему ущерба пока нет, и в секторе царит неопределенность, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики Julius Baer видят два сценария развития ситуации. "В лучшем случае, ущерб коснется в основном... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:01
Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer
В ближайшие месяцы наиболее вероятно повышение доходностей и ускорение темпов роста прибылей в нефтегазовом секторе, а недооцененные бумаги, включая эмитентов из нефтегазовой отрасли, будут показывать хороший рост в такой конъюнктуре вне зависимости от состояния нефтяных цен в среднесрочной... читать дальше
.17 сентября 2019 года 14:22
Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к резкому росту котировок золота. Цены поднялись на 1,5%, но в понедельник так и не смогли преодолеть психологически важную отметку в 1500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Драгоценный металл рассматривается в... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:38
"История подсказывает, что скачок в росте цены на нефть будет непродолжительным. Насколько долго он может продлиться, будет зависеть от того, как быстро Aramco сможет восстановить добычу и будет ли компания реагировать каким-то образом на эту атаку. Пока ясно одно – атака устанавливает новую... читать дальше
.17 сентября 2019 года 12:07
Усиление напряженности на Ближнем Востоке, снижение вероятности улучшения отношений США и Ирана, а также уязвимость саудовской нефтяной инфраструктуры перед предстоящим IPO Aramco, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен выше $70 за баррель, сообщается в комментарии руководителя аналитического... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:00
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:33
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:21
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.16 сентября 2019 года 17:54
Котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели, а дальнейшая их динамика будет зависеть от масштаба последствий, которые Саудовская Аравия объявит в ближайшее время, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. На... читать дальше
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