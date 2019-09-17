Рубль продают после роста - FxPro

Российская валюта во вторник после обеда сдает позиции в парах EUR/RUB и USD/RUB, не сумев развить наступление по стопам нефти, сообщается в комментарии FxPro.

"Как и следовало ожидать, на текущих уровнях вблизи 70 за евро и ниже 64 за доллар активизировались продажи, - отмечают аналитики FxPro . - Причем это ралли российской валюты в значительной степени истощило краткосрочный потенциал роста, сделав рубль уязвимым перед фиксацией прибыли. Нельзя также упускать из виду ослабление связки "нефть-рубль" и укрепление взаимоотношений "мировые рынки-рубль".

Сегодня с утра азиатские индексы теряют позиции как вследствие слабой статистики, так и за счет все того же скачка котировок Brent. Оба этих фактора заставляют требовать от регуляторов и правительств больше стимулирующих мер.

Особое внимание в данном случае, по мнению экспертов FxPro, может быть уделено ФРС. От того, как американский ЦБ отреагирует на повышение цен на энергоресурсы, может зависеть дальнейшая динамика рублевых пар. Ранее мы видели, что ЕЦБ сумел вдохнуть жизнь в график отечественной валюты.

"Финальные месяцы года проходят под флагом повышенных бюджетных расходов и зачастую приводят к ослаблению российской валюты, - заключают аналитики FxPro. - Помимо этого, в рыночные котировки доллара уже заложено снижение ставок на завтрашнем заседании, а потому реакция рынка может оказаться весьма ограниченной. Среди внутренних факторов стоит также учесть, что высокие цены на нефть, вероятно, повлекут за собой еще более решительное смягчение политики Банка России, что также будет подтачивать привлекательность российской валюты в качестве доходного инструмента".

По мнению экспертов компании. в перспективе недели, USR/RUB может вернуться в область 64,50, а EUR/RUB - вновь попробовать забраться выше 71,00.