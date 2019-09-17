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17 сентября 2019 года 14:43
ФРС может охладить аппетит к риску - БКС
За один день до заседания ФРС курс рубля возвращается на уровни вблизи 64,2 несмотря на продолжение подъема ценовой конъюнктуры в нефти, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антон Покатович. На взгляд эксперта, текущие события на нефтяном рынке в определенной мере могут стать фактором в пользу ослабления рубля по итогам заседания Федрезерва. "В настоящий момент мы видим, что события на нефтяном рынке идут не по самому "благоприятному" сценарию, - отмечает Антон Покатович. - Несмотря на то, что нефтяным котировкам во вторник удается вернуться в диапазон $68-69, данное движение котировок не вселяет в нас оптимизма. Наша встревоженность определяется тем фактом, что текущий рост котировок нефтяного актива происходит на фоне продолжающегося нарастания напряженности на Ближнем Востоке. Штаты фактически открыто обвиняют Иран в причастности к атаке дронов на саудовские нефтяные объекты. В информационном поле мы видим активизацию заявлений о рассмотрении различных сценариев "наказания" причастных к данной атаке, включая милитаризованные методы". Данный геополитический настрой в регионе Ближнего Востока рассматривается экспертом "БКС Премьер" как масштабный фактор неопределенности, который при реализации определенных негативных событий (например, открытого военного столкновения Саудовской Аравии и Йемена, в котором первая сторона будет поддерживаться Штатами, а вторая Ираном) может привести к колоссальному росту волатильности на рынках, а также значительному усилению рыночных страхов. В таких условиях рыночной конъюнктуры усиление качества своих позиций и очередное бегство из риска может стать весьма вероятной стратегией для инвесторов. "Однако если опустить рассуждения о возможном векторе развития геополитических событий на Ближнем Востоке, то в данный момент мы имеем активный рост нефтяных цен, - указывает Антон Покатович. - Более того, по последним данным американской статистики, базовая инфляция в США в августе поднялась до уровней, близких к 2,4% г/г (максимумов с 2008 года). Если такая базовая инфляция будет усилена топливной компонентной из-за текущих быстрорастущих нефтяных цен, то инфляция в США может снова вернутся к более активному росту в сентябре. На наш взгляд, такая конъюнктура инфляционных процессов может стать для ФРС поводом если не для отказа от снижения ставки на завтрашнем заседании, то предпосылкой для повышения жесткости своей риторики в отношении вектора будущего движения ставок в США". В этой связи, если рынки найдут в завтрашних заявлениях ФРС сигналы о повышении склонности регулятора к более сдержанным действиям в отношении смягчения монетарной политики, то риск-аппетиты снова могут оказаться под давлением, предупреждает эксперт "БКС Премьер". "С учетом наблюдаемой в данный момент дивергенции нефти и рубля, курс рублевой валюты при развитии событий по вышеуказанному сценарию весьма быстро может вернуться в канал умеренной девальвации. В том случае, если завтра ФРС понизит ставку и сохранит ожидания рынка в отношении будущих движений по ставке без значимых изменений, аппетиты к покупке риска могут продолжить умеренное укрепление. В этой связи до конца недели ожидаем движения курса рубля в широком диапазоне 63,8-65,7", - заключает Антон Покатович.
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