Атака на Aramco устанавливает новую премию за риск на нефтяном рынке - Альфа-банк

"История подсказывает, что скачок в росте цены на нефть будет непродолжительным. Насколько долго он может продлиться, будет зависеть от того, как быстро Aramco сможет восстановить добычу и будет ли компания реагировать каким-то образом на эту атаку. Пока ясно одно – атака устанавливает новую премию за риск на нефтяном рынке", - говорится в обзоре Альфа-банка.

В результате субботней атаки на главный нефтеперерабатывающий комплекс Саудовской Аравии добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась более чем в два раз, примерно на 5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 5% всей мировой добычи.

На фоне этого события цена на нефть марки Brent подскочила на 20% во вторник утром (почти до $72 за баррель) и только после этого снизилась до $65,60/барр. (+8,8%) в ходе начала торгового дня. Отраслевые источники говорят о том, что на полное восстановление добычи может потребоваться 2 недели.

"Между тем скачок цен и перебои в поставках будут стимулировать рост российского нефтяного экспорта и нефтяных налоговых сборов, а также поддержат курс рубля. В каком направлении пойдет цена на нефть с этих уровней, пока не понятно, однако аналитики прогнозируют рост цен на нефть на $5-10 за баррель до момента прояснения ситуации по поводу времени на восстановление добычи. История подсказывает, что скачок в росте цены на нефть будет непродолжительным. Насколько долго он может продлиться, будет зависеть от того, как быстро Aramco сможет восстановить добычу и будет ли компания реагировать каким-то образом на эту атаку. Пока ясно одно – атака устанавливает новую премию за риск на нефтяном рынке", - отмечают аналитики Альфа-банка.