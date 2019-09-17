Возможен рост цен на нефть выше $70 за баррель - AMarkets

Усиление напряженности на Ближнем Востоке, снижение вероятности улучшения отношений США и Ирана, а также уязвимость саудовской нефтяной инфраструктуры перед предстоящим IPO Aramco, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен выше $70 за баррель, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), вследствие инцидента дневная добыча королевства сократилась на 5,7 млн баррелей, что эквивалентно почти 5% от ежедневного мирового потребления нефти. По мнению эксперта AMarkets, рост цен на нефть мог быть более значительным, если бы не комментарии Саудовской Аравии о том, что имеющихся у королевства запасов достаточно для выполнения обязательств перед потребителями.

"Тем не менее, как всегда, есть одно "но": объем запасов Саудовской Аравии составляет примерно 188 млн баррелей нефти и 97 млн баррелей нефтепродуктов, которых должно хватить для покрытия экспортных заказов только в течение одного месяца, - указывает Артем Деев. - Другими словами, Саудовская Аравия готова обеспечить прежние поставки, но только лишь в краткосрочной перспективе. Если же на ликвидацию последствий понадобится больше месяца, саудиты, столкнувшись с перебоями поставок для своих партнёров, окажутся в очень сложной ситуации".