Ориентирами на текущую неделю выступают отметки 64-64,5 рубля в паре с долларом - "Нордеа Банк"

Валюты развивающихся стран уже испытывают на себе давление, которое вполне может усугубиться по факту недостаточно мягкой риторики от ФРС в среду. Ориентирами на текущую неделю выступают отметки 64-64,5 рубля в паре с долларом, в паре с европейской валютой по итогам заседания ФРС вечером 18 сентября возможно тестирование отметки 70 рублей, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль остается на комфортных уровнях вблизи отметки 64 в паре с долларом и 70,4 в паре с евро. Поддержку рублю оказывают повышенные на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть.

Тем не менее, рубль крайне сдержанно реагирует на масштабный рост цен на нефть. С закрытия пятницы нефтяные котировки выросли на 13,8%, в то время как рубль прибавил лишь 0.3%. Данная ситуация в очередной раз демонстрирует, что корреляция рубля с нефтью в последние годы снизилась (менее 30%) и остается асимметричной (рубль более склонен реагировать на резкое снижение цен на нефть, чем на их рост). Кроме того, основным фактором для рубля в последние годы стали общие настроения на глобальных площадках и "аппетит" международных инвесторов к риску. Корреляция рубля с индексом валют развивающихся стран стабильно составляет около 60%. Ситуация на Ближнем Востоке охлаждает "аппетит" инвесторов к риску, что частично нейтрализует позитивный эффект для рубля от растущих цен на нефть. Как следствие, рубль не демонстрирует существенного роста, но остается лучше валют-аналогов.

"В свете возросшей геополитической напряженности фактор решения ФРС в среду становится более рисковым. Валюты развивающихся стран уже испытывают на себе давление, которое вполне может усугубиться по факту недостаточно мягкой риторики от ФРС. Ориентирами на текущую неделю выступают отметки 64-64,5 в паре с долларом, в паре с европейской валютой по итогам заседания ФРС вечером 18 сентября возможно тестирование отметки 70", - считают аналитики "Нордеа Банка".