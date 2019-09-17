Цены на нефть могут долгосрочно закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"

Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались вниз после резкого скачка, произошедшего на фоне сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.

Изначально Саудовская Аравия сообщала о том, что добыча нефти будет восстановлена в кратчайшие сроки, однако ближе к вечеру стало известно, что восстановление может занять больше времени, чем предполагалось (от нескольких недель до нескольких месяцев). На этом фоне цены на нефть вернулись к росту. Кроме того, саудовская сторона сообщила о том, что в ходе атаки на ее нефтяные объекты было использовано вооружение иранского происхождения. В результате вероятность конфликта между США и Ираном возросла, хотя Саудовская Аравия напрямую и не обвинила Иран в произошедшем нападении.

"Мы сохраняем свой взгляд на то, что возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl", - заключают аналитики "Нордеа Банка".