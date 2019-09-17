Пара доллар/рубль до заседания Федрезерва останется вблизи отметки в 64 руб/долл. - Промсвязьбанк

До заседания Федрезерва ожидаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб/долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Итоги заседания, по мнению аналитика банка Михаила Поддубского, будут иметь большое значение для дальнейших перспектив рубля.

"Вчерашний торговый день является очередным подтверждением того, что в краткосрочной перспективе динамика нефтяных котировок оказывает не столь масштабное влияние на рубль, как ранее - при росте нефтяных цен почти на 15%, рубль прибавляет всего 0,5%, - отмечает Михаил Поддубский. - На текущий момент более важным для рубля является фактор общего восприятия рисков развивающихся рынков, и корреляция рубля с индексом валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в последние недели заметно больше, чем с нефтяными ценами – примерно 50% с MSCI EM против 30% с ценами на Brent (дневные изменения за последние 60 дней)".