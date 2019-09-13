.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль в пятницу опередил валюты ЕМ по темпам роста - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 сентября 2019 года 18:39
Рубль в пятницу опередил валюты ЕМ по темпам роста - ИК "Велес Капитал"
В пятницу рубль демонстрировал весьма уверенную динамику, заметно опережая многих своих коллег по развивающимся рынкам - к 18:00 отечественная валюта прибавляла порядка 0,6% к евро и 0,7% к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. На площадках EM наиболее заметное после рубля укрепление показывали южноафриканский рэнд и мексиканское песо, однако их рост составлял "лишь" 0,4% и 0,3% соответственно. "Основную поддержку рубль получал с внешних рынков, где большую часть дня слабела американская валюта, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Днем доллар терял позиции практически ко всем валютам по индексу DXY (за исключением канадского доллара), реагируя на вновь возросшие надежды на урегулирование торгового спора между США и Китаем. Кроме того, единая европейская валюта активно восстанавливала позиции после обвала накануне, оказывая дополнительное давление на доллар. Из-за роста евро на forex укрепление рубля в паре с европейской валютой на внутреннем рынке было несколько скромнее, чем в паре с долларом". Однако ближе к вечеру ситуацию для американской валюты несколько улучшили сильные данные по объему розничных продаж в США и потребительским индексам от Мичиганского университета. Впрочем, если на глобальных площадках индекс доллара свои потери несколько сократил, то на локальном рынке доллар так и не смог улучшить своего положения, в том числе из-за вернувшихся в плюс цен на нефть. На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию ФРС, напоминает Юрий Кравченко. Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП. "Ожидания по смягчению процентной политики играют против доллара и в преддверии заседания американская валюта может скорректироваться на глобальных площадках, в том числе и на российском рынке, - указывает эксперт ИК "Велес Капитал". - В то же время американский центробанк и его глава могут в очередной раз занять крайне осторожную позицию и, даже снизив ставку, не дать рынку четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции. Не исключаем, что в первой половине недели рубль может предпринять попытки для закрепления ниже 64 руб., однако во второй половине недели торги могут вернуться в диапазон 64,5-65,5 руб.". Помимо влияния на валютный рынок заседания ФРС, настроение инвесторов (в том числе и на российском рынке) будет определять дальнейшее развитие событий в торговом конфликте между США и Китаем, уверен Юрий Кравченко. "За последнее время у инвесторов вновь появились надежды на достижение торгового урегулирования, что стимулирует аппетит к риску на развивающихся рынках. Однако, как уже не раз бывало, внезапное усиление протекционистской риторики (главным образом с американской стороны) может быстро свести на нет все шансы на успех и способствовать тем самым бегству от риска на глобальных площадках". - отмечает специалист ИК "Велес Капитал".
.
13 сентября 2019 года 17:18
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Решение регулятора, включая... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:56
Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако... читать дальше
.13 сентября 2019 года 12:20
Вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой - "Нордеа Банк"
На фоне сильного смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, а вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по паре EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой, считают аналитики "Нордеа Банка". "В четверг... читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:16
Готовность стран ОПЕК+ поддерживать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи отметки $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Волатильность на нефтяном рынке остается довольно высокой. Контракты на Brent торгуются в районе отметки... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:40
Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./баррель сохранить актуальность - Промсвязьбанк
Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./барр. сохранить свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Нефть Brent в четверг продолжила корректироваться, тестируя в течение дня зону 59-60 долл./барр. ввиду скачка... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:29
На среднесрочном горизонте действия ОПЕК+ с большой вероятностью смогут поддержать котировки нефти и удержать цены выше $60 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". В четверг нефтяные котировки оставались слабыми, сохраняя негативную динамику после падения среды. Дополнительное... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:18
Большая тройка центробанков вновь активно давит на педаль монетарного смягчения, толкая рынки к росту, несмотря на ухудшение макроэкономической статистики, говорится в комментарии FxPro. Так, ЕЦБ оправдал ожидания инвесторов, понизив депозитную ставку в четверг с -0,4% до -0,5%. При этом,... читать дальше
.13 сентября 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.12 сентября 2019 года 17:45
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.