Рубль в пятницу опередил валюты ЕМ по темпам роста - ИК "Велес Капитал"

В пятницу рубль демонстрировал весьма уверенную динамику, заметно опережая многих своих коллег по развивающимся рынкам - к 18:00 отечественная валюта прибавляла порядка 0,6% к евро и 0,7% к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. На площадках EM наиболее заметное после рубля укрепление показывали южноафриканский рэнд и мексиканское песо, однако их рост составлял "лишь" 0,4% и 0,3% соответственно.

"Основную поддержку рубль получал с внешних рынков, где большую часть дня слабела американская валюта, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Днем доллар терял позиции практически ко всем валютам по индексу DXY (за исключением канадского доллара), реагируя на вновь возросшие надежды на урегулирование торгового спора между США и Китаем. Кроме того, единая европейская валюта активно восстанавливала позиции после обвала накануне, оказывая дополнительное давление на доллар. Из-за роста евро на forex укрепление рубля в паре с европейской валютой на внутреннем рынке было несколько скромнее, чем в паре с долларом".

Однако ближе к вечеру ситуацию для американской валюты несколько улучшили сильные данные по объему розничных продаж в США и потребительским индексам от Мичиганского университета. Впрочем, если на глобальных площадках индекс доллара свои потери несколько сократил, то на локальном рынке доллар так и не смог улучшить своего положения, в том числе из-за вернувшихся в плюс цен на нефть.

На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию ФРС, напоминает Юрий Кравченко. Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП.

"Ожидания по смягчению процентной политики играют против доллара и в преддверии заседания американская валюта может скорректироваться на глобальных площадках, в том числе и на российском рынке, - указывает эксперт ИК "Велес Капитал". - В то же время американский центробанк и его глава могут в очередной раз занять крайне осторожную позицию и, даже снизив ставку, не дать рынку четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции. Не исключаем, что в первой половине недели рубль может предпринять попытки для закрепления ниже 64 руб., однако во второй половине недели торги могут вернуться в диапазон 64,5-65,5 руб.".

Помимо влияния на валютный рынок заседания ФРС, настроение инвесторов (в том числе и на российском рынке) будет определять дальнейшее развитие событий в торговом конфликте между США и Китаем, уверен Юрий Кравченко. "За последнее время у инвесторов вновь появились надежды на достижение торгового урегулирования, что стимулирует аппетит к риску на развивающихся рынках. Однако, как уже не раз бывало, внезапное усиление протекционистской риторики (главным образом с американской стороны) может быстро свести на нет все шансы на успех и способствовать тем самым бегству от риска на глобальных площадках". - отмечает специалист ИК "Велес Капитал".