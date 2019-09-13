Рынок сомневается в эффективности пакета стимулирующих мер ЕЦБ - Julius Baer

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга.

Решение регулятора, включая сокращение ставки по депозитам и квази-бессрочное количественное смягчение, изначально стало неожиданностью для фондовых рынков. Однако уже во время пресс-конференции президента ЕЦБ настроения игроков нормализовались, поскольку инвесторы начали сомневаться в эффективности политики регулятора.

"Банки еврозоны, вероятно, окажутся основными бенефициарами новых мер, поскольку многоуровневая ставка по депозитам должна смягчить механизм воздействия денежно-кредитной политики на уровень плановых затрат, - полагает эксперт Julius Baer. - Мы продолжаем считать, что смягчение кредитно-денежной политики по всему миру, скорее всего, позволит сохранить "медвежий" фондовый рынок за пределами 2020 года, однако не обязательно приведет к повышению пиковых значений прибыли. Мы оставляем наши прогнозы и рекомендации без изменений и полагаем, что циклические и недооцененные акции будут сохранять привлекательность до конца года на фоне растущей кривой доходности и ускорения темпов роста прибылей".