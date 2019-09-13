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13 сентября 2019 года 15:47
"СИБУР": справедливая YTM в диапазоне 3,35-3,45% - "БКС Глобал Маркетс"
"СИБУР", одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, маркетирует выпуск еврооблигаций на срок 5 лет. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность в диапазоне 3,35-3,45% и рекомендуют участвовать в размещении при таких ориентирах. "СИБУР", одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтехимических компаний в СНГ, производит СУГ и ШФЛУ (на сегмент газопереработки приходится 43% выручки), а также олефины/полиолефины (18%) и пластики/эластомеры (30%). Крупнейший акционер компании - Леонид Михельсон (34,1%) также владеет 24,8%-ной долей "НОВАТЭКа", второго по величине производителя газа в России. "На наш взгляд, "СИБУР" в некоторой степени защищен от волатильности на рынке благодаря вертикальной интеграции, диверсификации продуктовой линейки и рентабельности выше среднего по отрасли. Мы также считаем риски ресурсной базы низкими, учитывая долгосрочные контракты с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями. По нашему мнению, мировой спрос на нефтехимические продукты в долгосрочной перспективе продолжит расти, однако конкуренция с производителями нефтехимической продукции в Азии и на Ближнем Востоке останется высокой и ограничит потенциал роста цен", - отмечает специалист "БКС Глобал Маркетс" Юрий Голбан. Выручка в 1П19 сократилась на 6% г/г до $4.1 млрд на фоне снижения цен на продукцию до локальных минимумов из-за опасений замедления глобальной экономики и усиления конкуренции. Рентабельность по EBITDA снизилась до 32,3% против 34,6% в 1П18 на фоне падения цен и опережающего роста операционных расходов. В результате существенных инвестиций в 1П19 FCF оказался отрицательным (минус $229 млн). Чистый долг увеличился на 15% п/п - до $5,2 млрд, соотношение Чистый долг/EBITDA повысилось до 1,7x против 1,4x на конец 2018 г. "Мы считаем график погашения долга комфортным, учитывая долю краткосрочных обязательств (всего 9%). Мы считаем риски рефинансирования низкими, т.к. у компании есть доступ на рынок капитала и банковского кредитования", - указывает Ю. Голбан. Ключевой инвестиционный проект ЗапСибНефтехим, который позволит втрое увеличить выпуск олефинов/полиолефинов, а также повысить эффективность, близок к завершению. Оставшиеся инвестиции в проект в 2019-20 гг., по оценкам компании, составят $1,5 млрд. Тем не менее, аналитик "БКС Глобал Маркетс" не ожидает быстрого снижения долговой нагрузки после запуска проекта, учитывая M&A сделки и высокую вероятность запуска нового крупного строительства Амурского ГХК. Кроме того, щедрые дивидендные выплаты ($367 млн в 1П19 и $430 млн в 2018 г.) ограничивают потенциал снижения долга. "Обращающийся SIBUR 23 (YTM 3,01%, Z-спред 140 б.п.) всего на один год короче нового SIBUR 24. Напомним, на этой неделе "Северсталь" разместила CHMFRU 24 (YTM 3,19%, Z-спред 160 б.п.). Мы полагаем, что новый SIBUR 24 должен торговаться с премией как минимум 15 б.п. к выпуску "Северстали", учитывая более высокие кредитные метрики и рейтинги. Справедливая доходность, по нашим оценкам, составляет 3,35-3,45% б.п. Мы рекомендуем участвовать в размещении при таких ориентирах", - заключает специалист "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: СИБУР Холдинг
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