Ралли бумаг электроэнергетики связано с дивидендными новостями - БКС

В пятницу на рынке акций активно растут бумаги компаний электроэнергетики. Это с новостью о том, что Минфин хочет обязать "дочки" госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно, это применимо к газпромовским "дочкам" и другим предприятиям отрасли, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Кроме того, ралли электроэнергетики помогает сильный рубль и относительно высокая средняя дивидендная доходность на уровне 6-7%, сопоставимая со среднерыночными показателями, что неплохо для нецикличной и финансово устойчивой индустрии. Для отдельных компаний, например, ФСК, величина дивидендной доходности превосходит 10%.

Для акций электроэнергетики, которые в мире считаются "дивидендными" в полной мере правомерна терминология stocks like bonds.

"Укрепление рубля связано в основном с "послевкусием" от заседания ЕЦБ, которое оправдало ожидания биржевиков в части запуска программы количественного смягчения. "Монетарное безумие" продолжается, хотя является, на наш взгляд, во-многом преждевременным и профилактическим. О тщетности монетарных стимулов в деле активизации деловой активности свидетельствует, в частности, опыт Японии. Кроме того, пенсионные фонды и частные инвесторы теряют деньги из-за отрицательных ставок. Но "бычий" азарт фондовых рынков требует нового "допинга", и пока центробанки идут навстречу пожеланиям финансистов. С высокой долей вероятности и ФРС снизит ключевую ставку на следующей неделе, опасаясь (среди прочего) чрезмерного укрепления доллара", - отмечает в своем комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.