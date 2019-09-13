.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рынки золота и серебра не получили поддержки со стороны ЕЦБ - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
13 сентября 2019 года 14:56

Рынки золота и серебра не получили поддержки со стороны ЕЦБ - Julius Baer

Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако к концу дня откатились обратно.

"Мы полагаем текущую консолидацию нормальным развитием событий, учитывая быстрый рост цен с лета, а также недавнее смягчение обеспокоенности по поводу динамики глобального ВВП, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, мы по-прежнему наблюдаем благоприятные фундаментальные факторы для обоих рынков. Темпы роста мировой экономики остаются неустойчивыми, а внешнеторговая напряженность между Китаем и США повышает неопределенность, что должно поддерживать спрос на золото как защитный актив. Кроме того, драгметалл должен получить поддержку со стороны дальнейших снижений ключевой ставки в США, поскольку Федрезерв пытается оградить экономику от замедления глобального роста".

Эксперты Julius Baer подтверждают конструктивную позицию по обоим металлам и рекомендуют сохранять текущие позиции по золоту в портфеле.

"Мы полагаем, что серебро будет следовать за динамикой золота, хотя оно и не обладает аналогичными характеристиками защитного актива. Учитывая его небольшие объемы, рынок серебра гораздо более подвержен резким движениям котировок", - заключает Карстен Менке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
13 сентября 2019 года 17:18
Рынок сомневается в эффективности пакета стимулирующих мер ЕЦБ - Julius Baer
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Решение регулятора, включая...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 12:20
Вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой - "Нордеа Банк"
На фоне сильного смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, а вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по паре EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой, считают аналитики "Нордеа Банка". "В четверг...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 11:16
Цены на нефть будут консолидироваться вблизи отметки $60 - "Нордеа Банк"
Готовность стран ОПЕК+ поддерживать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи отметки $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Волатильность на нефтяном рынке остается довольно высокой. Контракты на Brent торгуются в районе отметки...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 10:40
Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./баррель сохранить актуальность - Промсвязьбанк
Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./барр. сохранить свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Нефть Brent в четверг продолжила корректироваться, тестируя в течение дня зону 59-60 долл./барр. ввиду скачка...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 10:29
Действия ОПЕК+, вероятно, смогут удержать цены Brent выше $60 за баррель - БКС
На среднесрочном горизонте действия ОПЕК+ с большой вероятностью смогут поддержать котировки нефти и удержать цены выше $60 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". В четверг нефтяные котировки оставались слабыми, сохраняя негативную динамику после падения среды. Дополнительное...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 10:18
Крупнейшие ЦБ продолжают "сглаживать углы" - FxPro
Большая тройка центробанков вновь активно давит на педаль монетарного смягчения, толкая рынки к росту, несмотря на ухудшение макроэкономической статистики, говорится в комментарии FxPro. Так, ЕЦБ оправдал ожидания инвесторов, понизив депозитную ставку в четверг с -0,4% до -0,5%. При этом,...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 09:33
Нефть растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяца
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу.    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 17:45
Индексы Европы взяли курс на более уверенный рос после решения ЕЦБ по ставкам - "Открытие Брокер"
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:49
В ожидании сигналов для ФРС - БКС Глобал Маркетс
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК - Промсвязьбанк
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.