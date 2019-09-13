Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций МОЭСК до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 0,93 рубля за штуку.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,92 рубля за штуку.