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13 сентября 2019 года 14:40
Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций МОЭСК до "держать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 0,93 рубля за штуку. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,92 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: МОЭСК
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