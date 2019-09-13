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Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
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13 сентября 2019 года 14:19
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских депозитарных расписок на обыкновенные акции (ADR) "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была понижена с "держать" до "продавать". В то же время для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация была повышена с "продавать" до "держать". Для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать". Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Татнефти" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) была сохранена рекомендация "держать". Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Газпром - 7,50 (текущая цена - 7,1), рекомендация - держать; Прогнозная цена Роснефть - 9,50 (текущая цена - 6,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 110,00 (текущая цена - 83,8), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК - 220,00 (текущая цена - 196,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть - 45,00 (текущая цена - 32,1), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 5,00 (текущая цена - 5,6), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Татнефть - 80,00 (текущая цена - 68,1), рекомендация - держать; Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 180000,0 (текущая цена - 154850,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций, цены в рублях) - 40,00 (текущая цена - 37,0), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть, Новатэк
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