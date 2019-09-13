БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"

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"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских депозитарных расписок на обыкновенные акции (ADR) "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была понижена с "держать" до "продавать". В то же время для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация была повышена с "продавать" до "держать".

Для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать".

Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Татнефти" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) была сохранена рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 7,50 (текущая цена - 7,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 9,50 (текущая цена - 6,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 110,00 (текущая цена - 83,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 220,00 (текущая цена - 196,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 45,00 (текущая цена - 32,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 5,00 (текущая цена - 5,6), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть - 80,00 (текущая цена - 68,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 180000,0 (текущая цена - 154850,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций, цены в рублях) - 40,00 (текущая цена - 37,0), рекомендация - держать.