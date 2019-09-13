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13 сентября 2019 года 13:53
TCS Group в ожидании рекордной прибыли - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" объявили о начале аналитического покрытия акций TCS Group - холдинга, ключевым активом которого является "Тинькофф Банк". GDR TCS Group присвоена рекомендация "Держать" с установленной целевой ценой 20,0 долл., которая предполагает потенциал роста 10% в перспективе 12 мес., говорится в пресс-релизе ГК "ФИНАМ". TCS Group - холдинг с ключевым активом "Тинькофф Банк", который специализируется на потребительском кредитовании онлайн и кредитных картах, и входит в число 25 крупнейших российских банков по объёму активов. Среднегодовой темп роста прибыли (CAGR) с 2013 года составил 36%, а рентабельность собственного капитала в 2018 году была на уровне 65%. Прибыль акционеров во II квартале 2019 г. выросла на 37% и достигла 8,2 млрд руб. Всего за 6 месяцев кредитор заработал 15,4 млрд руб. (+31%) с улучшением по ключевым направлениям: доходы от кредитования с учетом резервов увеличились на 29%, комиссионные - на 18%. В 2019 году банк по прогнозам заработает рекордную прибыль - более 35 млрд руб. по оценкам менеджмента и 36 млрд руб. согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, что предполагает рост на 32% г/г. Кредитный портфель (gross) вырос на 19,1% за II квартал 2019 г. и на 42% с начала года. Структура кредитного портфеля во II квартале отразила увеличение веса обеспеченных кредитов, что соответствует стратегии банка. Доля на рынке кредитных карт увеличилась до 13,0% с 11,8% в начале года. Эмитент завершил размещение бумаг объемом 300 млн долл. (~10% капитала), продав 16,7 млн GDR по цене по 18 долл. Основная причина привлечения финансирования - экспансия бизнеса, которая является приоритетом для ключевых акционеров. В связи с этим эмитент приостановил выплату дивидендов до конца 2019 года. Тем не менее, аналитики ожидают восстановления дивидендных метрик со следующего года. Суммарный дивиденд за 2020 год, по оценкам аналитиков ГК "ФИНАМ", составит 1,0 долл. при коэффициенте выплат 30% прибыли, таким образом, ожидаемая долларовая дивидендную доходность составит 5,5%. "По форвардным мультипликаторам акции TCS Group торгуются в среднем с премией 33% по отношению к аналогам, что во многом обусловлено привлекательными темпами роста прибыли и высокой рентабельностью собственного капитала. В будущем к положительной переоценке могут привести рост прибыли и кредитного портфеля при сохранении качества активов, а также возобновление дивидендных выплат. Мы присваиваем акциям TCS Group рекомендацию "Держать" с установленной целевой ценой 20,0 долл., которая предполагает потенциал роста 10% в перспективе 12 мес.", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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