БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских депозитарных расписок на обыкновенные акции (ADR) "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была понижена с "держать" до "продавать". В то же время для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация была повышена с "продавать" до "держать".

Для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать".

Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Татнефти" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) была сохранена рекомендация "держать".