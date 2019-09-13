Вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой - "Нордеа Банк"

На фоне сильного смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, а вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по паре EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой, считают аналитики "Нордеа Банка".

"В четверг Европейский центральный банк заметно смягчил свою монетарную политику, снизив депозитную ставку на 10 бп. и объявив о запуске новой программы скупки финансовых активов объемом 20 млрд евро в месяц. Кроме того, ЕЦБ отметил, что ставки останутся на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к таргету регулятора в районе 2%. Такое заявление вместе с понижением прогноза ЕЦБ по инфляции на 2020 (1%) и 2021 (1,5%) годы говорит о том, что ставки в еврозоне, скорее всего, останутся в отрицательной зоне в долгосрочной перспективе. На фоне такого сильного смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, а вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по паре EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".