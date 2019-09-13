Валютный рынок РФ до конца года будет испытывать отток валютной ликвидности - Райффайзенбанк

До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Однако ее накопленный запас (18,5 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке (расширение базисных спредов на 25-75 б.п.), полагает аналитик банка Денис Порывай.

"Согласно нашей модели, в сентябре-декабре этого года по текущему счету будет получено 11 млрд долл. в предположении, что средний курс рубля останется ниже 65 руб./долл. при нефти около 60 долл./барр. Brent. Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила (4-5 млрд долл. в мес.)", - отмечает Денис Порывай.

По мнению эксперта Райффайзенбанка, существенную поддержку рублю оказывает политика низких процентных ставок, которая по сути запущена ФРС и ЕЦБ (с 1 ноября начнется QE на 20 млрд евро в мес.), то есть можно констатировать начало длинного цикла смягчения (возможно, бесконечного), который должен транслироваться в ослабление евро и доллара (=укрепление валют GEM). Риск представляет эскалация торгового конфликта между США и Китаем, а также возможная рецессия экономики США.