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12 сентября 2019 года 19:20
Дальнейшее укрепление рубля при падении нефтяных котировок обусловило откат индекса МосБиржи в четверг - Промсвязьбанк
Дальнейшее укрепление рубля, с уходом пары рубль/доллар ниже 65 рублей, при падении нефтяных котировок привело к новой волне фиксации прибыли в акциях сырьевых секторов, обусловив откат индекса МосБиржи (-0,6%) от локальных пиков, с проверкой индексом на прочность отметки в 2800 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Также эксперт банка отметил, что конъюнктура мировых рынков в целом складывалась сегодня умеренно позитивной: преимущественно умеренно прибавляют в течение дня европейские, азиатские биржевые индикаторы и фьючерсы на американские фондовые индексы, ЕЦБ не разочаровал, не только снизив депозитную ставку на 10 б.п., до -0,5%, но и объявив о запуске с ноября программы выкупа активов, правда, пока в крайне небольшом объеме (20 млрд евро в мес.). В нефтегазовом секторе под наибольшим давлением сегодня находятся ключевые "фишки", теряющие от 0,9%(Газпром) до 2,3% (НОВАТЭК). Здесь смотрятся мощно лишь акции Сургутнефтегаза (оа: +1,1%; па: +2,0%), обыкновенные бумаги по закрытию торгов которого обновили максимум года. В секторе металлов и горнодобычи продажи фокусировались в "фишках" сталелитейного сектора; возглавляют снижение в конце торгов акции НЛМК (-1,5%). Спросом здесь сегодня пользуются из ликвидных бумаг лишь Алроса (+1,4%), ВСМПО (+0,8%) и ТМК (+0,8%). Из внутренних секторов наибольшую слабость демонстрируют телекомы (МТС: -1,1%; Ростелеком: -0,6%) и потребсектор, - в последнем из "фишек" удержались от заметного снижения лишь Магнит (+1,1%) и Детский Мир (+0,4%). В аустайдерах здесь М.Видео (-1,5%) и Лента (-1,0%). Лучше рынка смотрятся акции электроэнергетики благодаря предложению Минфина поднять минимальный порог дивидендных выплат госкомпаний до 50% от чистой прибыли, принятие которого способно заметно улучшить инвестпрофиль ряда представителей сектора. На этом фоне сегодня раллируют акции Интер РАО (+4,5%), растут бумаги ФСК (+1,0%), Россетей (оа: +2,2%; па: +1,8%) и МРСК Сибири (+13,2%). "Технически индекс МосБиржи смотрится готовым вернуться к росту в случае сохранения позитивного сантимента на мировых рынках и возврата стоимости барреля Brent в зону 60-65 долл./барр., - заключает Евгений Локтюхов. - Последнее представляется весьма вероятным: просадка котировок последних дней смотрится неоправданно резкой, кроме того, сегодня на мониторинговом комитете ОПЕК было принято согласованное решение привести добычу стран-членов в соответствие с соглашением. Стабилизация ситуации на рынке нефти способна оказать поддержку и российской валюте, способной в рамках текущего движения уйти в паре в паре с долларом в зону 64-64.5 руб.".
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12 сентября 2019 года 17:45
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут... читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:59
Увеличение объемов экспортируемой из Ирана нефти обеспечит рынок долгосрочным фактором снижения - AMarkets
Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани, сообщается в комментарии... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:37
Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален, возможны новые попытки роста цен к его верхней границе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:32
В четверг с утра нефтяные котировки подрастают на фоне взаимных уступок со стороны США и Китая, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Китай на 1 год освободил от пошлин некоторые медицинские препараты и удобрения из Штатов, а Трамп на две недели отложил повышение пошлин, которые должны были... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
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