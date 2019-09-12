Дальнейшее укрепление рубля при падении нефтяных котировок обусловило откат индекса МосБиржи в четверг - Промсвязьбанк

Дальнейшее укрепление рубля, с уходом пары рубль/доллар ниже 65 рублей, при падении нефтяных котировок привело к новой волне фиксации прибыли в акциях сырьевых секторов, обусловив откат индекса МосБиржи (-0,6%) от локальных пиков, с проверкой индексом на прочность отметки в 2800 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

Также эксперт банка отметил, что конъюнктура мировых рынков в целом складывалась сегодня умеренно позитивной: преимущественно умеренно прибавляют в течение дня европейские, азиатские биржевые индикаторы и фьючерсы на американские фондовые индексы, ЕЦБ не разочаровал, не только снизив депозитную ставку на 10 б.п., до -0,5%, но и объявив о запуске с ноября программы выкупа активов, правда, пока в крайне небольшом объеме (20 млрд евро в мес.).

В нефтегазовом секторе под наибольшим давлением сегодня находятся ключевые "фишки", теряющие от 0,9%(Газпром) до 2,3% (НОВАТЭК). Здесь смотрятся мощно лишь акции Сургутнефтегаза (оа: +1,1%; па: +2,0%), обыкновенные бумаги по закрытию торгов которого обновили максимум года.

В секторе металлов и горнодобычи продажи фокусировались в "фишках" сталелитейного сектора; возглавляют снижение в конце торгов акции НЛМК (-1,5%). Спросом здесь сегодня пользуются из ликвидных бумаг лишь Алроса (+1,4%), ВСМПО (+0,8%) и ТМК (+0,8%).

Из внутренних секторов наибольшую слабость демонстрируют телекомы (МТС: -1,1%; Ростелеком: -0,6%) и потребсектор, - в последнем из "фишек" удержались от заметного снижения лишь Магнит (+1,1%) и Детский Мир (+0,4%). В аустайдерах здесь М.Видео (-1,5%) и Лента (-1,0%).

Лучше рынка смотрятся акции электроэнергетики благодаря предложению Минфина поднять минимальный порог дивидендных выплат госкомпаний до 50% от чистой прибыли, принятие которого способно заметно улучшить инвестпрофиль ряда представителей сектора. На этом фоне сегодня раллируют акции Интер РАО (+4,5%), растут бумаги ФСК (+1,0%), Россетей (оа: +2,2%; па: +1,8%) и МРСК Сибири (+13,2%).

"Технически индекс МосБиржи смотрится готовым вернуться к росту в случае сохранения позитивного сантимента на мировых рынках и возврата стоимости барреля Brent в зону 60-65 долл./барр., - заключает Евгений Локтюхов. - Последнее представляется весьма вероятным: просадка котировок последних дней смотрится неоправданно резкой, кроме того, сегодня на мониторинговом комитете ОПЕК было принято согласованное решение привести добычу стран-членов в соответствие с соглашением. Стабилизация ситуации на рынке нефти способна оказать поддержку и российской валюте, способной в рамках текущего движения уйти в паре в паре с долларом в зону 64-64.5 руб.".