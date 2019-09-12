Индексы Европы взяли курс на более уверенный рос после решения ЕЦБ по ставкам - "Открытие Брокер"

ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ возобновляет программу выкупа облигаций в объёме 20 млрд евро в месяц. На этом фоне курс евро упал ниже $1,1. Негативом является лишь то, что отрицательная депозитная ставка будет применяться не ко всем депозитам, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Исключения будут сделаны по части резервных излишков, чтобы не оказать чрезмерного влияния на прибыльность банков.

На фоне решения регулятора доходность по 10-летним бондам Италии упала ниже 0,8%. По аналогичным германским бондам доходность снизилась до отрицательных -0,645%. Одним из поводов для смягчения денежной политики, по мнению эксперта, могла стать статистика по промышленному производству, которое в июле упало в еврозоне на 2% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 1,3%.

"Кроме действий со ставками, ЕЦБ изменил некоторые формулировки, - отмечает Андрей Кочетков. - В частности, ставки будут находиться на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока ожидания инфляции значимо не превысят целевой уровень ЕЦБ. Таким образом, рынки получили всё, что ожидали и даже немного больше. Соответственно, индексы Европы взяли курс на более уверенный рост".