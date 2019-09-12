.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индексы Европы взяли курс на более уверенный рос после решения ЕЦБ по ставкам - "Открытие Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 сентября 2019 года 17:45
Индексы Европы взяли курс на более уверенный рос после решения ЕЦБ по ставкам - "Открытие Брокер"
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ возобновляет программу выкупа облигаций в объёме 20 млрд евро в месяц. На этом фоне курс евро упал ниже $1,1. Негативом является лишь то, что отрицательная депозитная ставка будет применяться не ко всем депозитам, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Исключения будут сделаны по части резервных излишков, чтобы не оказать чрезмерного влияния на прибыльность банков. На фоне решения регулятора доходность по 10-летним бондам Италии упала ниже 0,8%. По аналогичным германским бондам доходность снизилась до отрицательных -0,645%. Одним из поводов для смягчения денежной политики, по мнению эксперта, могла стать статистика по промышленному производству, которое в июле упало в еврозоне на 2% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 1,3%. "Кроме действий со ставками, ЕЦБ изменил некоторые формулировки, - отмечает Андрей Кочетков. - В частности, ставки будут находиться на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока ожидания инфляции значимо не превысят целевой уровень ЕЦБ. Таким образом, рынки получили всё, что ожидали и даже немного больше. Соответственно, индексы Европы взяли курс на более уверенный рост".
.
12 сентября 2019 года 14:49
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут... читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:59
Увеличение объемов экспортируемой из Ирана нефти обеспечит рынок долгосрочным фактором снижения - AMarkets
Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани, сообщается в комментарии... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:37
Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален, возможны новые попытки роста цен к его верхней границе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:32
В четверг с утра нефтяные котировки подрастают на фоне взаимных уступок со стороны США и Китая, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Китай на 1 год освободил от пошлин некоторые медицинские препараты и удобрения из Штатов, а Трамп на две недели отложил повышение пошлин, которые должны были... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:45
По мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Однако спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.