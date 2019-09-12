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12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основные факторы поддержки для рубля фактически не претерпели существенных изменений. Инвесторы продолжают надеется на активную монетарную поддержку рынков со стороны мировых Центробанков. Действия ЕЦБ по возвращению к снижению (на 10 б.п.) депозитной ставки до уровня -0,5% и, главное, возобновлению программы "количественного смягчения" стали сигналом того, что монетарные власти готовы идти навстречу ожиданиям участников рынков. "Полагаем, что возвращение европейского регулятора к усилению мягкости своей политики стало основным драйвером сегодняшнего ослабления евровалюты. Заметим, что в перспективе ближней недели евро может отыграть часть своих позиций и вернуться на уровни выше 1,1 доллара за евро", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер Антон Покатович. Также действия ЕЦБ, вероятно, воспринимаются рынком как "разогрев" перед сентябрьским заседанием ФРС на следующей неделе, от итогов которого инвесторы ждут еще одного снижения ставки в США. Более того, вышеуказанные ожидания монетарных смягчений, подпитывающие текущий рыночный оптимизм, происходят на фоне укрепления надежд участников рынка на ослабление жесткости позиций США и Китая в плоскости торговой конфронтации, однако данный оптимизм сейчас кажется чрезмерным. "В результате, учитывая вышеизложенное, мы считаем, что картина глобальных рынков не испытала существенного изменения предпосылок для усиления оптимизма. Так, возобновление QE от ЕЦБ было полностью ожидаемым решением, а его текущие объемы (в 20 млрд евро в месяц) вряд ли смогут стать реальным драйвером возвращения европейских рынков, как и европейской экономики, к активному росту. Оптимизм в плоскости торговых переговоров США и Китая все еще остается для нас весьма хрупким. Таким образом полагаем, что в перспективе ближайших двух недель рублю, возможно, удастся удерживать позиции в диапазоне 64,8-65,6 за доллар. Однако в более длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар с потенциалом для дальнейшего плавного ослабления", - заключает специалист "БКС Премьер".
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12 сентября 2019 года 17:45
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.12 сентября 2019 года 14:49
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.12 сентября 2019 года 11:50
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.12 сентября 2019 года 09:50
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.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
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.11 сентября 2019 года 17:30
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.11 сентября 2019 года 16:52
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