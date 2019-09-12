Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"

Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3905 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,03%, недельная осталась на уровне 7,08%, а месячная - 7,18%.

Вместе с рублём укрепляли свои позиции другие сырьевые валюты, которые реагируют на смягчение риторики в торговой войне США и КНР. Рубль имеет дополнительные преимущества в виде положительной реальной доходности, отрицательного долга, а также профицита бюджета.

"Соответственно, при дальнейшем смягчении денежной политики ЕЦБ привлекательность рубля для европейских инвесторов будет только возрастать. Поэтому уже в первой половине дня мы наблюдали попытки пары USD-RUB зайти в зону 64-65 за доллар. Более уверенному укреплению российской валюты мешала нефть, которая подешевела почти на 5% за два дня из-за опасений частичного снятия санкций с Ирана. Тем не менее, разница ставок всё же будет играть решающую роль", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.