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12 сентября 2019 года 16:26
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов, после того как алмазный рынок прекратил рост, а цены на золото отыграли весь позитив", - пишут они. По итогам переоценки рекомендация "покупать" была подтверждена для акций "РусАла" (MOEX: RUAL) и GDR "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК). Кроме того, для акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Рекомендация "держать" осталась для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR). Для GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) рекомендация понижена с "покупать" до "держать", а для ADR "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и акций Petropavlovsk - повышена с "продавать" до "держать". Рекомендация "продавать" была сохранена для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), акций Evraz, ADR "Мечела" (MOEX: MTLR) и акций "Акрона" (MOEX: AKRN). Для акций Polymetal (MOEX: POLY) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать". В списке фаворитов из компаний РФ в металлургическом и горнодобывающем секторах от аналитиков "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся всего три эмитента. Акции "РусАла" (привлекательны из-за низких мультипликаторов даже после понижения прогноза цен на сырьевые товары, однако собственных триггеров, по мнению экспертов, у этих бумаг нет: они заложники глобального макрофона), акции "АЛРОСА" (на ожиданиях восстановления рынка в 2020 году, поскольку сегмент огранки не исчезнет, а спрос нормализуется) и GDR ТМК (продажа IPSCO до конца года, скорее всего, превратит ТМК в дивидендную историю). "Мы повысили прогноз цен на никель и палладий в свете высокого спроса и возможных перебоев в поставках, но понизили - на медь и алюминий ввиду большого влияния слабых макроэкономических перспектив Китая. Мы подтвердили негативный прогноз по стали, и он может реализоваться даже раньше 2020 года. Золото - больше не наш фаворит, поскольку цены достигли целевого уровня, и дальнейший рост возможен только в случае эскалации торговой войны и/или существенного снижения ставки ФРС США. Наш взгляд на сегмент алмазов - осторожно позитивный: рынок переварит избыточные запасы за 1-2 месяца и вернется к нормальному состоянию в 2020 году", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что акции Evraz остаются единственными бумагами в стальном сегменте РФ с рекомендацией "продавать" и большим потенциалом снижения, поскольку для GDR НЛМК риски падения не столь высоки. "Однако общие угрозы для сектора усилились, и наш негативный сценарий может реализоваться еще до 2020 года", - считают аналитики.
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