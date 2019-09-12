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12 сентября 2019 года 15:40
Китайский центробанк примет меры, чтобы не допустить резкого торможения экономики - Julius Baer
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае во второй половине текущего года обещает оказаться более мягкой для стабилизации темпов экономического роста. В числе прочего регулятор может провести еще одно снижение нормы обязательных резервов, чтобы обеспечить банковскую отрасль ликвидностью. "Ожидаем, что в сентябре будет снижена ставка по кредитам для первоклассных заемщиков, что позволит снизить стоимость заимствований для бизнеса. Кроме того, цикл смягчения политики крупнейшими центробанками мира дает китайскому регулятору возможность снизить ключевые ставки, включая ставку среднесрочного кредитования", - указывают аналитики. Данные по валютному и кредитному рынкам Китая за август оказались выше ожиданий, включая показатель совокупного социального финансирования (total social financing, широкое определение объемов кредитования и ликвидности в экономике). Однако из-за высокой базы годовой прирост последнего несколько снизился до 10,6%. Объем новых заимствований вырос в соответствии с прогнозами, причем лидерами роста оказались новые кредиты корпоративному сектору, которые с июля увеличились более чем в два раза. Новые кредиты домашним хозяйствам показали умеренный рост, в то время как объем кредитов небанковским финансовым организациям снизился. Увеличение кредитования немного нарастит темпы в ближайшие месяцы. "Тем не менее, мы не видим предпосылок для сильного кредитного бума, поскольку банки по-прежнему неохотно выдают займы, особенно после ситуаций с Baoshang Bank и Bank of Jinzhou", - отмечают эксперты. "В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности мы ожидаем, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики. На прошлой неделе Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил о намерении сократить на 50 б.п. норму обязательных резервов для банков. До конца текущего года вероятно еще одно ее снижение", - обращают внимание в Julius Baer.
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