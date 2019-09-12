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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  В ожидании сигналов для ФРС - БКС Глобал Маркетс
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12 сентября 2019 года 14:49

В ожидании сигналов для ФРС - БКС Глобал Маркетс

Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.

Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС: ужесточение позиции испортит настроения инвесторов. В центре внимания заседание ЕЦБ: объявление о смягчении монетарной политики повысит ожидания аналогичных шагов от ФРС и Банка Японии на следующей неделе. Также на радаре инвесторов данные по инфляции в США: если рост цен превысит ожидания, то возможна коррекция на рынках, отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.

Опубликовано: /БКС/
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