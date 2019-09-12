.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 сентября 2019 года 14:24
Уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы подтолкнуть рисковые активы к дальнейшему росту, но уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления. Поэтому пока мы сохраняем свои ожидания, что курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 руб./$", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
.
12 сентября 2019 года 17:45
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут... читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:59
Увеличение объемов экспортируемой из Ирана нефти обеспечит рынок долгосрочным фактором снижения - AMarkets
Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани, сообщается в комментарии... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:37
Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален, возможны новые попытки роста цен к его верхней границе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:32
В четверг с утра нефтяные котировки подрастают на фоне взаимных уступок со стороны США и Китая, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Китай на 1 год освободил от пошлин некоторые медицинские препараты и удобрения из Штатов, а Трамп на две недели отложил повышение пошлин, которые должны были... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.