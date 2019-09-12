Sberbank CIB открыл новую торговую идею "покупать среднесрочные ОФЗ-26227"

Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических материалах инвестбанка.

"В настоящий момент участники рынка процентных свопов овернайт (OIS) ожидают одного снижения ставки в 4К19, вероятнее всего, в декабре, что совпадает с нашим прогнозом, - отмечает аналитик Sberbank CIB Николай Минко. - При этом на следующий год пока нет ожиданий снижения ставки, хотя мы не исключаем, что ЦБ уменьшит ее еще раз в марте следующего года - до 6,5%".

Тем не менее, вчерашняя публикация данных по недельной инфляции может стимулировать ожидания двух снижений - до 6,5% - уже в этом году. "Прогноз ЦБ по инфляции на конец текущего года (4,0-4,5%) представляется и нам, и рынку нереалистичным, - подчеркивает Николай Минко. - Мы полагаем, что рынки будут закладывать все более высокую вероятность снижения ставки уже в октябре с ее последующим понижением в декабре, поэтому мы ожидаем роста спроса на среднесрочные выпуски. Кроме того, решение президента США отложить на две недели увеличение пошлин на китайский импорт также создаст позитивный настрой для рынков".