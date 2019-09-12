Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку" и РЦ на 12М 1 414 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Мы считаем, что отличительными чертами НОВАТЭКа являются высокое качество управления бизнесом с одной из самых высоких в отрасли доходностью на вложенный капитал, значительная ресурсная база, низкая долговая нагрузка и амбициозные планы роста. Тем не менее, исходя из текущей цены акций компании, мы явно не одиноки в своей оценке", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Эксперты банка при оценке НОВАТЭКа использовали метод ДДП на основе “суммы частей”, которая включает в себя консолидированные активы, а также ключевые СП (Арктикгаз, Ямал СПГ, Арктик СПГ 2). "В результате наша РЦ составила 1 414 руб. за акцию, потенциал роста 11% к текущей цене", - указывают аналитики Альфа-банка.