Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК - Промсвязьбанк

Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает аналитик банка Евгений Локтюхов.

Также эксперт банка напоминает, что нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную прибыль на фоне сообщений о рассмотрении США возможности ослабления антииранских санкций для организации встречи Президента США Д. Трампа и Президента Ирана Х. Рухани, а также некоторого снижения прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть на 2020 г.

Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране в целом вышли, скорее, смешанными, не оказав значимой поддержки нефтяным котировкам: с одной стороны запасы сырой нефти сократились на 6,9 млн барр., сильнее ожиданий, а загрузка НПЗ выросла на 0,3%, с другой – несколько подросли запасы дистиллятов (+2,7 млн барр.) и снизился объем импорта нефти (-0,4 млн барр./сутки).