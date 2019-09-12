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12 сентября 2019 года 11:31
На фоне сильного рубля падают акции экспортеров - БКС
На фоне последнего тренда на укрепление рубля в четверг на фондовом рынке РФ падают акции экспортеров, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Усиление рубля главным образом обусловлено монетарными стимулами мировых центробанков, свою лепту в этот процесс внесет ЕЦБ, на следующей неделе - ФРС и Банк Японии. Кроме того, отставка с поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, выступавшего против российско-американских ракетных договоров и за санкции против "Северного потока 2", также приободрила инвесторов в рубль. Наконец, начинается налоговый период. Взаимные уступки в торговой войне США и Китая способствовали росту цен на нефть и американских индексов, хотя эта сага будет продолжаться в волатильном ключе. В четверг рынок ждет данные по инфляции в США, которые важны в преддверии заседания ФРС и наряду со статистикой по рынку труда являются ключевыми для регулятора, давление на который со стороны Трампа растет в свете последних его призывов снизить ключевую ставку до нуля и даже ниже. Такого по отношению к независимой по закону ФРС не позволял себе ни один президент США в прошлом. "С нашей точки зрения, центробанки несколько "перегибают палку" в стимулах, борясь скорее не с самой рецессией, а с ее призраком. Пока кроме инверсии кривой доходности железобетонных доказательств скорой рецессии нет. Тем не менее, рынки хотят расти и "допинг" со стороны властей им на руку", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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12 сентября 2019 года 17:45
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут... читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:59
Увеличение объемов экспортируемой из Ирана нефти обеспечит рынок долгосрочным фактором снижения - AMarkets
Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани, сообщается в комментарии... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:37
Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален, возможны новые попытки роста цен к его верхней границе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:32
В четверг с утра нефтяные котировки подрастают на фоне взаимных уступок со стороны США и Китая, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Китай на 1 год освободил от пошлин некоторые медицинские препараты и удобрения из Штатов, а Трамп на две недели отложил повышение пошлин, которые должны были... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
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