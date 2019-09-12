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12 сентября 2019 года 11:23
Поддержку рублю оказывает повышенный аппетит к рисковым активам - "Нордеа Банк"
Российская валюта в утренние часы получает поддержку на фоне повышения оптимизма инвесторов на глобальных площадках после решения президента США Д. Трампа отложить на две недели повышение пошлин на китайские товары объемом 250 млрд долл., говорится в обзоре "Нордеа Банка". В течение всей недели на рубль, как и на остальные валюты развивающихся стран, положительно влияют оптимистичные заявления представителей США и КНР по поводу возврата на путь торговых переговоров в преддверии визита китайской стороны в Вашингтон для обсуждения торговой сделки в начале октября. На этом фоне в ближайшие несколько недель у рубля, по мнению экспертов "Нордеа Банка", есть шансы закрепиться на более комфортных уровнях ближе к отметке 65 в паре с долларом США. В четверг ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого аналитики банка ожидают смягчения монетарной политики европейского регулятора. "Рубль уже вчера укрепился до отметок немногим ниже 72 в паре с евро на фоне ожиданий сегодняшнего заседания ЕЦБ. Таким образом, сегодня рубль может продолжить демонстрировать сильную динамику в паре с европейской валютой. Риск-фактором для рубля выступает неопределенность в отношении нефтяных котировок, которые вчера потеряли около 4% на фоне возможного диалога между лидерами США и Ирана в ближайшем будущем", - резюмируют аналитики "Нордеа Банка".
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12 сентября 2019 года 17:45
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
Инвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут... читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:59
Увеличение объемов экспортируемой из Ирана нефти обеспечит рынок долгосрочным фактором снижения - AMarkets
Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани, сообщается в комментарии... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:37
Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален, возможны новые попытки роста цен к его верхней границе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную... читать дальше
.12 сентября 2019 года 10:32
В четверг с утра нефтяные котировки подрастают на фоне взаимных уступок со стороны США и Китая, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Китай на 1 год освободил от пошлин некоторые медицинские препараты и удобрения из Штатов, а Трамп на две недели отложил повышение пошлин, которые должны были... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
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