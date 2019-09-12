Поддержку рублю оказывает повышенный аппетит к рисковым активам - "Нордеа Банк"

Российская валюта в утренние часы получает поддержку на фоне повышения оптимизма инвесторов на глобальных площадках после решения президента США Д. Трампа отложить на две недели повышение пошлин на китайские товары объемом 250 млрд долл., говорится в обзоре "Нордеа Банка".

В течение всей недели на рубль, как и на остальные валюты развивающихся стран, положительно влияют оптимистичные заявления представителей США и КНР по поводу возврата на путь торговых переговоров в преддверии визита китайской стороны в Вашингтон для обсуждения торговой сделки в начале октября. На этом фоне в ближайшие несколько недель у рубля, по мнению экспертов "Нордеа Банка", есть шансы закрепиться на более комфортных уровнях ближе к отметке 65 в паре с долларом США.

В четверг ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого аналитики банка ожидают смягчения монетарной политики европейского регулятора.

"Рубль уже вчера укрепился до отметок немногим ниже 72 в паре с евро на фоне ожиданий сегодняшнего заседания ЕЦБ. Таким образом, сегодня рубль может продолжить демонстрировать сильную динамику в паре с европейской валютой. Риск-фактором для рубля выступает неопределенность в отношении нефтяных котировок, которые вчера потеряли около 4% на фоне возможного диалога между лидерами США и Ирана в ближайшем будущем", - резюмируют аналитики "Нордеа Банка".