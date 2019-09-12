Динамика российских евробондов будет зависеть от ЕЦБ - Промсвязьбанк

Динамика российских евробондов в ближайшие дни будет зависеть от готовности ЕЦБ усилить стимулирование экономики за счет вливаний дешевой ликвидности, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

В среду доходность Russia-29 выросла на 5 б.п. - до 3,50% годовых. Снижение цен российских еврооблигаций продолжилось вместе с остальными ЕМ. Доходность десятилетних евробондов Индонезии, Турции, ЮАР, Бразилии выросла на 3-6 б.п. Давление на рынок оказывают новости о возобновлении торговых переговоров США и Китая, что снижает риски замедления мировой экономики и может ограничить потенциал снижения ставки ФРС.

В четверг важным событием для рынка будет пресс-конференция ЕЦБ и решения по ДКП. Инвесторы ждут запуска новой программы количественного смягчения с месячным бюджетом от 20 млрд до 60 млрд евро, а также снижения ставки на 10 б.п. (до минус 0,5%).

На следующей неделе FOMC может принять решение о снижении ставки на 25 б.п., до 1,75 - 2,0%. Если решения и комментарии регуляторов окажутся менее стимулирующими, чем ожидает рынок, то коррекция на рынке евробондов может продолжиться, отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.