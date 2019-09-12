Увеличение объемов экспортируемой из Ирана нефти обеспечит рынок долгосрочным фактором снижения - AMarkets

Накануне распродажи нефти усилились на сообщениях Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал возможность смягчения санкций в отношении Ирана для возобновления переговоров с главой Ирана Рухани, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

В случае если исламское государство будет освобождено от всех ограничений, это может привести к увеличению объемов экспортируемой из Ирана нефти и росту мирового предложения, уверен Артем Деев. "На фоне все еще актуального риска замедления темпов роста мировой экономики, дополнительные объемы поставок в условиях более низкого спроса вполне могут обеспечить рынок долгосрочным фактором снижения", - отмечает эксперт.

В комментарии аналитика AMarkets также отмечается, что поддержку ценам не оказало даже значительное сокращение запасов нефти в США. Как сообщило Управление энергетической информации Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,9 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,4 млн баррелей. Американский институт нефти ранее сообщил о падении запасов нефти на 7,2 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 12,4 млн баррелей в день против рекордной отметки 12,5 млн баррелей в день, достигнутой пару недель назад.

"Смогут ли продавцы удержать позиции зависит от риторики технического комитета ОПЕК+, заседание которого состоится через несколько часов. Одного лишь намека на неготовность России или Саудовской Аравии к дополнительному сокращению нефтедобычи будет вполне достаточно для сохранения нисходящей динамики", - заключает Артем Деев.