Рынок ОФЗ продолжает демонстрировать исключительную крепость - Росбанк

Рынок ОФЗ продолжает демонстрировать исключительную крепость. Даже после неудачного первичного аукциона в среду цены гособлигаций завершили день небольшим укреплением, говорится в комментарии Росбанка.

По мере того, как рынки облигаций развитых стран начали переосмысливать вероятную скорость смягчения ДКП, доходности US Treasuries и Bunds устремились вверх. Так, для 10-летних бенчмарков движение с локальных минимумов по доходности в начале сентября составило уже +30 бп до 1.73% годовых и +16 бп до -0.58% годовых, соответственно. Что же касается сегмента ОФЗ, то до заседания ЦБ 6-го сентября доходности были направлены вниз, после чего последовал лишь период стабилизации.

"Вполне вероятно, что идея замедления инфляции продолжает греть сердца участников российского долгового рынка, а на вектор мировых рынков до некоторой поры позволительно закрыть глаза. Итоги заседания ЕЦБ, которые будут оглашены сегодня в 14:45 мск (пресс-конференция в 15:30 мск), станут важным новым индикатором того, насколько оправданы массированные ожидания мягкости со стороны монетарных регуляторов", - отмечают эксперты Росбанка.