Альфа-банк начал анализ Газпрома и НОВАТЭКа

Альфа-банк начал анализ ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко.

Прогнозная стоимость акций "Газпрома", рассчитанная Корыцко, составляет 299 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка". Прогнозная стоимость акций "НОВАТЭКа" - 1414 рублей за штуку, рекомендация - "на уровне рынка".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Газпром - 299,00 (текущая цена - 233,0), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 1414,00 (текущая цена - 1279,0), рекомендация - на уровне рынка.