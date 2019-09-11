Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank

Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди.

"Мы считаем, что ЕЦБ напрасно пытается толкать экономику, но если он начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды. В любом случае, есть двусторонний риск: с одной стороны слухи, что ЕЦБ собирается закупать акции, а с другой - противодействие некоторых "ястребов" банка "голубиным" стремлениям Драги", - отмечает Джон Харди.