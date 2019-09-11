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Главная / Аналитикам / Аналитика / Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
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11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно пытается толкать экономику, но если он начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды. В любом случае, есть двусторонний риск: с одной стороны слухи, что ЕЦБ собирается закупать акции, а с другой - противодействие некоторых "ястребов" банка "голубиным" стремлениям Драги", - отмечает Джон Харди.
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11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:45
По мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Однако спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:22
Новостной фон провоцирует необоснованно сильное ралли на рынке природного газа, говорится в комментарии Julius Baer. Энергетический сектор Европы во вторник оказался под влиянием ряда "бычьих" новостей. Цены на природный газ и электроэнергию выросли на информации о том, что атомные... читать дальше
.11 сентября 2019 года 10:54
В среду в центре внимания трейдеров данные по изменению запасов нефти в США, сообщается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. Согласно опросу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 млн баррелей. При этом добыча... читать дальше
.11 сентября 2019 года 10:40
При сохранении позитивного сентимента цены Brent могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель - БКС
Котировки Brent находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть показывали уверенный рост в первой половине... читать дальше
.11 сентября 2019 года 10:38
Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей не принесут негатива динамике котировок Brent - Промсвязьбанк
Нефть Brent проторговывает середину диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения... читать дальше
.11 сентября 2019 года 09:46
Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в "плюсе" пятую сессию подряд во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в среду, однако китайский рынок акций торгуется в "минусе". Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.11 сентября 2019 года 09:02
Прогнозируемое Минэнерго США дальнейшее сокращение добычи нефти странами ОПЕК несколько сбалансирует рынок, сообщается в обзоре ИФК "Солид". В США добавился дополнительный повод для неопределенности после того, как Трамп неожиданно сообщил об отставке советника по нацбезопасности Болтона,... читать дальше
.10 сентября 2019 года 17:30
Цифровые платежи являются самой привлекательной сферой для инвестиций в финтехе, учитывая наличие сильных долгосрочных драйверов для этого сектора, в том числе рост цифровой торговли, распространенность смартфонов, усложнение структуры платежей и консолидацию отрасли под влиянием регуляторов,... читать дальше
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