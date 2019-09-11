Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 10%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $28,7 до $31,7 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $25,14 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,3 за штуку.