Рубль продолжит укрепление - "Открытие Брокер"

Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок в Европе, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Рубль чувствовал себя уверенно в первую половину сессии среды. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4115 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,01%, недельная снизилась до 7,08%, а месячная - до 7,18%. Кроме фактора возможного смягчения от ЕЦБ, на рынке также могут усилиться ожидания того, что ФРС продолжит снижать ставку. В очередном твите президент США Д. Трамп написал, что ФРС должна снизить ставку до нуля или ниже. По его словам, это необходимо для начала рефинансирования долга, чтобы снизить расходы на процентные выплаты и удлинить срок обращения долговых обязательств. Естественно, что при подобных посылах ФРС далеко не обязана реагировать, но политика центральных банков в мире направлена, в основном, на смягчение условий кредитования. Очередной аукцион ОФЗ оставил двоякое впечатление. С одной стороны, спрос существенно превысил предложение, но удалось разместить менее 75% предложенного объёма. Минфин РФ выставил на аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 14,55 млрд рублей по номиналу при спросе 37,819 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,91%. Вполне вероятно, что рынок пока не готов к более низким доходностям, тем более что ЦБ РФ воздержался от акцентированных заявлений о снижении ставки на ближайших заседаниях.

"Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок в Европе", - говорится в комментарии "Открытие Брокер".