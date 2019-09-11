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11 сентября 2019 года 15:45
Спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным - "Открытие Брокер"
По мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Однако спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что подтверждается текущей коррекцией цен вниз, а в связи со слабыми перспективами роста промышленного предложения дальнейший рост цен пока остаётся под вопросом, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Темпы роста цен на серебро с 20 мая по 11 сентября 2019 г. превзошли темпы роста цен на золото. Рынок протестировал уровень $19,75/унция под влиянием резкого закрытия коротких позиций на COMEX. В настоящее время наблюдается коррекция цен вниз к уровню $18/унция. Соотношение золота и серебра снижалось до самого низкого уровня за более чем год - до 79,47 пункта, после чего вновь подросло до 83,40 пункта. Резкий рост цен на серебро косвенно подтверждает ожидания дальнейшего роста цен на золото. На первый взгляд, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева, может показаться нелогичным, что серебро растёт на фоне ослабления перспектив для промышленного спроса, учитывая, что промышленный спрос составляет более 50% от общего потребления серебра в мире. Тем не менее, реакция рынка изменилась, поскольку замедление мировой экономики приводит к смягчению денежно-кредитной политики и отрицательным ставкам. Таким образом, по мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что подтверждается текущей коррекцией цен вниз, а в связи со слабыми перспективами роста промышленного предложения дальнейший рост цен пока остаётся под вопросом, обращает внимание О. Лукичева.
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11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
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.11 сентября 2019 года 17:30
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.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:22
Новостной фон провоцирует необоснованно сильное ралли на рынке природного газа, говорится в комментарии Julius Baer. Энергетический сектор Европы во вторник оказался под влиянием ряда "бычьих" новостей. Цены на природный газ и электроэнергию выросли на информации о том, что атомные... читать дальше
.11 сентября 2019 года 10:54
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.11 сентября 2019 года 10:40
При сохранении позитивного сентимента цены Brent могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель - БКС
Котировки Brent находятся в районе $62,5 за баррель, сохраняя позитивную краткосрочную картину. При сохранении позитивного сентимента цены могут продолжить восстановление в район $64-65 за баррель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Цены на нефть показывали уверенный рост в первой половине... читать дальше
.11 сентября 2019 года 10:38
Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей не принесут негатива динамике котировок Brent - Промсвязьбанк
Нефть Brent проторговывает середину диапазона 60-65 долл./барр., который, с учетом стабилизации общерыночного сантимента и заявлений представителей ОПЕК о решимости следовать соглашению об ограничении добычи, сохраняет свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения... читать дальше
.11 сентября 2019 года 09:46
Два из трех основных американских фондовых индексов завершили в "плюсе" пятую сессию подряд во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в среду, однако китайский рынок акций торгуется в "минусе". Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.11 сентября 2019 года 09:02
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.10 сентября 2019 года 17:30
Цифровые платежи являются самой привлекательной сферой для инвестиций в финтехе, учитывая наличие сильных долгосрочных драйверов для этого сектора, в том числе рост цифровой торговли, распространенность смартфонов, усложнение структуры платежей и консолидацию отрасли под влиянием регуляторов,... читать дальше
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